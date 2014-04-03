港报社评：批地不严监管不力，非牟利团体赚大钱--明报4月3日

多个非牟利团体把政府以极优厚条件批出的土地，营办酒店，有团体因而每年赚取数以千万元计利润，被质疑违反地契条款。政府口口声声说土地资源珍贵，要善加利用，但政府以近乎无偿方式批出的大批土地，却成为少数人的俱乐部或是一些所谓非牟利团体的摇钱树。

多个团体营办的宾馆或酒店，有关土地获政府以免地价或低至1000元批出，每年地租是应课差饷租值3%；根据有关团体2012/13年的年报或财政报告，除了救世军卜维廉宾馆录得48万元亏损，其他循道卫理联合教会、香港基督教女青年会、香港明爱与香港中华基督教青年会营办的6间宾馆、酒店，分别录得以千万元计盈利。

有团体负责人辩称酒店利润拨作其他服务用途。这个说法有问题。因为酒店牟利在先，违反了地契条款，即使以＂违规＂所得用作其他服务，仍然不能改变违规的实质。

另外，上述赚大钱的酒店，都以酒店格局营运，例如循道卫理联合教会旗下的遨舍卫兰轩，地契条款规定卫兰轩坐落的土地，只可作非牟利旅舍（hostel）用途，卫兰轩的房租并非收费较廉宜的旅舍，而是与高级酒店同级。

非牟利团体营办酒店，被质疑违反地契条款的情况，并非孤立例子，政府在批地给体育会营办私人会所、批地给非牟利团体营办私家医院，都有类似情况。

非牟利团体营办酒店赚大钱、少数人占用大量土地作私人会所、非牟利私家医院盘剥病人和有需要人士，都涉及地契条款不够清晰，而政府监察不力，致使珍贵的土地资源被用作赚取丰厚利润。政府有必要全面检视相关政策，修正地契，加强监察。(A02)