港报社评：东江水价升，政府要节流--星岛日报4月3日

明年是＂东江之水越山来＂50周年，也是新一份供水协议开始的年份。由于港府议价能力有限，预计东江水价格又会大增。当局正检讨本地水费，并且研究在将军澳兴建海水化淡厂。

虽然东江水供港继续负有政治任务，但是资产注入香港上市公司粤海投资后，已经成为粤投主要盈利来源，多了一重股东利益的考虑。内地通胀比香港高，人民币大涨小回，在在提高了供水成本。此外，东莞、深圳、河源、惠州等地方高速发展，形成多方与港角逐清洁水源之局，东江不再可以对港＂无限量供水＂。

近年东江水供港价格，按年升幅达5%-6%，超过香港通胀。当局比较不同来源的每立方米供水成本，本地雨水收集为4.2元，东江水则倍增至8.8元。虽然海水化淡成本是每立方米12元，但以东江水价调升之快，差距会愈缩愈窄。

政府年底就会完成水费检讨，朝逐步收回成本的方向，明年很大机会将增加水费，这符合用者自付的原则，同时起到一点寓禁于征的作用，加强市民的节约用水意识，但要尽量减轻基层市民的负担，避免激发民愤。

政府要作节流表率，带头节省用水之外，更要在输送过程中，大力减少食水白流进海的浪费。香港水管老化，爆管渗漏无日无之。当局近年加强更换和修复长达3千公里的老化水管，预计明年底完成。渗漏方面则每年减1%，但是预计到明年底仍然会有15%的食水因为渗漏而浪费掉。

这边厢加费，那边厢漏水，市民难心服。要扫除加费障碍，政府还需要多下工夫提高供水效率，以纾缓成本上涨。(A06)