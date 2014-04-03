《中国报摘》--其他报纸重要消息4月3日

**上海证券报**

--国家信息中心人士撰文称，初步判断2014年上半年CPI(居民消费价格指数)上涨2.4%，PPI(工业生产者出厂价格指数)下降1.3%，全年CPI上涨2.5%，PPI下降0.6%，中国今年不会发生通货紧缩。

--记者获悉，保监会将会修订《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法（2010年版）》，新《办法》将对财险产品实施分类监管，并首次提出将个人类财险产品作为监管重点。

--记者获悉，由工信部及下属协会领导的中国智慧城市产业联盟正在筹建产业联盟基金，计划募资500亿元，今年6月有望成立，资金主要投向智慧交通和物联网等领域。

--国家电网相关负责人在2014电力规划发展论坛上披露“五纵五横”27条特高压线路的最新规划进展。据称，此举可以更好实现从西部向东中部地区送电。

**证券时报**

--恒生电子 公告，公司控股股东恒生集团的17名自然人股东已与浙江融信网络技术公司签署股权买卖协议，后者拟以32.99亿元人民币价格受让恒生集团100%股权，交易完成后，浙江融信将通过恒生集团持有恒生电子20.62%股份。阿里巴巴董事局主席马云个人持有99.14%的浙江融信股份。

**21世纪经济报 道**

--记者获悉，北京市住建委召集50家开发商开座谈会，传达限价等调控政策将在2014年持续的精神。

--接近广发银行的权威人士透露，管理层定的目标是力争年内完成H股上市，并全力推动A股，最快可于8月完成H股上市，初步集资规模约20亿美元。

**人民日报**

--住房和城乡建设部政策研究中心主任秦虹认为，在住房市场出现了新变化、新形势下，再采取“一刀切”的调控政策已无必要，政府对住房市场的调控及时进行优化调整也是十分必要的。

**金融时报**

--财政部副部长史耀斌称，财政部正在推动PPP（公私合作）工作，整合政府、社会和企业资金共同推进新型城镇化和基础设施建设。还在探讨在一些地方财政部门建立PPP中心的可行性。 (完)