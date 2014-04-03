港报社评：港人港地名存实亡，政策＂搬龙门＂遗害大--信报4月3日

发展局局长陈茂波昨天在立法会特别财委会上，否认＂港人港地＂政策已名存实亡，为特首梁振英政府目前停推该项政策＂保驾护航＂。但这个＂先导计划＂推行只有年余，便悄然＂煞停＂，反映政策的确未经深思熟虑，朝令而夕改，政策＂搬龙门＂，不仅严重干扰市场的运行秩序；也损害公众对政府管治能力的信心。

去年3月，政府招标位于启德两幅＂港人港地＂地皮，由一家中资财团夺得，平均每方尺楼面地价约为5100港元。日后这两幅＂港人港地＂的物业单位，除了地价，再加上建筑成本和发展利润，尺价起码逾万元，可见对楼价并无显着的压抑效用。

一两幅＂港人港地＂根本无法左右大局。既然政府已重推居屋，而且亦只有香港永久居民才能申购，无异隐含＂港人港地＂的精神，又何须再多此一举？

＂港人港地＂的物业单位，30年内不能售给非香港永久居民，长期锁住物业的流通性，一旦楼市调整，这些物业价值下降的速度和幅度，肯定比一般没有交易限制的物业更快、更凌厉。

发展局局长昨天解释，由于政府推出的＂双辣招＂，令境外买家数量大减，＂港人港地＂已无政策的迫切性。不过，停推的理据实在无法掩盖政策当初＂先导＂推出时的草率，以及急功近利的施政思维。

昨天，地产股急升，反映政府对＂港人港地＂并未＂寿终正寝＂的澄清，无法取信于市场。

如果政府始终未能就＂港人港地＂停推的政策理性，向公众作出具说服力的解释，不仅为市场带来发展不确定性，也可能把过去两年压抑楼价的政策努力付诸东流。(A02)