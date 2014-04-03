港报社评：自由行有利弊，关键为港人减压--经济日报4月3日

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
昨有调查显示，逾40%港人认同自由行对香港利多于弊，仅约20%认为坏处较多，惟问到自由行对个人的利弊时，结果刚好相反，认为坏处较多的逾40%；更有57%受访市民要求收紧自由行。个中落差正反映港人的无奈。
今次结果显示普遍港人务实理性，了解自由行确对香港旅游业、餐饮、零售业等有显着效益，有利香港整体经济。惟除个别行业的东主与从业员可直接受惠外，大部分市民未觉本身分享多少得益，副作用却要同当。
然而，香港成功之道在于打开门广招四方客，若对自由行轻言设限，恐窒碍香港旅业及众多周边行业发展，不利就业与经济，最终难免损及大部分市民。要避免港人的反弹情绪扩大，港府责无旁贷缩减上述反差，在顾及自由行的经济效益，更必须竭力为港人减压。 最基本亦最关键的是，港府真正研究自由行对香港方方面面的影响。港府并应就研究所得尽速筹谋应对之道，此应包括两方面。 其一，将自由行的经济好处带给更多港人。港府应思考如何让自由行带来更广泛的好处，让更多港人从中获益，以减港人对自由行的反弹。 其二，社会多方面要扩容减压。港人的不满，源自不同社会环节皆现极大瓶颈，港府除要发展更多新旅游点；更要力促港铁尽快升级系统，提升载客能力；亦要和内地商议，将一签多行优化为主要一日一行，减少内地水货客对港人购物与交通的压力等。 若旅业与民生能平衡发展，其实港人并不抗拒自由行旅客，关键是港府能否拿出更大魄力和办法，为港人减压。否则港人不满续升，不但徒添中港摩擦，更势折腾香港经济。(A10)
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