港报社评：适度加水费，善用水资源--文汇报4月3日

东江水的价格过去4年累积增加了20%多，政府正研究加水费，逐步收回成本。香港水费大大低于成本，适度加水费，不仅是体现用者自负，更重要是利用经济诱因引导市民节省用水，提升市民的环保意识。

根据水务署的统计，港人每日人均用水量高达200公升，世界排名第10位，远高于全球每日人均的170公升。然而，港人支付的水费，却比世界各大城市便宜。据国际水协的调查报告显示，香港水费每立方米仅5.61元，是世界第4低，所收取的水费仅为成本的46%。按照香港现行的收费机制，目前约有14%用户（约39万户）因用水量不足12立方米而不用缴费，有250万用户每月平均水费只需47元。香港政府长期大量补贴市民的水费。水费根本不能反映食水的真实价值，市民也认为没有节约用水的需要。

香港水费低廉，又以为东江水＂长买长有＂，导致市民水资源危机意识薄弱，纵然政府加强宣传教育也收效甚微。香港已有19年无加过水费，是时候检讨水费收费架构，即使不可能在短期内追上供水成本，但也可让市民接收到食水有价的正确信息，从而加快改变大手大脚的用水习惯，更自觉珍惜节省用水。同时透过＂用者自负＂政策，用得越多，水费越高，减少公帑补贴。

近年，随着香港人口增长放缓，大量工厂北移，香港的食水需求未如预期的高。广东在东江水工程投入巨资，而且优先保证香港用水的供应，未来特区政府与广东协商东江水供应，既要实事求是考虑香港的实际用量，亦要兼顾东江水供应的稳定性，争取两方面平衡，最大程度善用水资源。(A04)