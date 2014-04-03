《汇市简讯》澳元/美元承压，测试支撑位约0.9215/20

* 澳元/美元测试支撑位0.9215/20，大量买单埋于该水准

* 澳元下跌不太可能与澳洲数据有关，因为这些数据被视为普遍乐观

* 若有效跌破0.9210，则技术面偏空，停止单挂在0.9200下方

* 若跌破0.9210，下一目标则将是200日移动均线切入位0.9138