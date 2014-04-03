《汇市简讯》澳元/美元承压，测试支撑位约0.9215/20

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
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* 澳元/美元测试支撑位0.9215/20，大量买单埋于该水准
* 澳元下跌不太可能与澳洲数据有关，因为这些数据被视为普遍乐观
* 若有效跌破0.9210，则技术面偏空，停止单挂在0.9200下方
* 若跌破0.9210，下一目标则将是200日移动均线切入位0.9138
(完)
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路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。