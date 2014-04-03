美国基金：股票型基金3月26日止当周流入12亿美元资金--ICI

路透纽约4月2日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布，截至3月26日当周，美国股票型基金流入12亿美元资金，因中国及欧洲央行有可能进一步宽松货币政策。

此前一周股票基金则流出9.62亿美元，为去年12月以来首见。在此同时，债券基金则流入13亿美元。

以投资美股以外股票为主的基金吸引了15亿美元。而以投资美股为主的基金则流出2.67亿美元，为连续第二周呈现资金净流出。

RiverFront投资集团首席投资长Michael Jones表示，在欧洲央行或将进一步宽松货币前，投资人很有可能已经进军欧洲股票。

“倘若欧洲央行真进行量化宽松，在他们宣布以后再跳进去就太迟了，”Jones表示。欧洲央行将于周四召开决策会议。

在东西方围绕乌克兰问题的紧张局势升级之际，以投资美股为主的基金出现资金流出的迹象。

自2月中旬以来，资金连续第七周进驻债券基金。ICI数据显示，2013年高达834亿美元资金大举撤离债券基金。

可投资股票及固定收益证券的混合型基金则吸引9.66亿美元进驻，低于前周的18亿美元。(完)