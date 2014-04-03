更新版 1-中国数据：3月官方非制造业PMI小幅回落，受节后需求淡季影响

路透北京4月3日 - 旅游和餐饮等行业受节后需求淡季影响出现回调，导致中国3月官方非制造业PMI出现小幅回落；但就业指数持续增长、收费价格指数回升，表明非制造业仍处在适度较快增长区间。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至54.5。上月为55.0。

“旅游、交通、餐饮等行业经营活动受节后需求淡季的影响，出现了回调，成为本月指数回落的主要原因，...非制造业经济仍处于适度较快的增长区间。”物流与采购联合会在对数据进行解读时称。

从数据分项来看，3月非制造业从业人员指数环比上升0.5个百分点至51.4，接近2013年全年平均水准，且为连续两个月实现增长；其中，服务业从业人员指数结束连续三个月的下降，实现了增长。

就业的趋稳向好，在一定程度反映出企业对未来经营活动存在稳定预期。3月业务活动预期指数重回60上方，为自去年9月以来的新高。

同时，收费价格指数亦结束连续两个月的回落，环比上升0.5个百分点至49.5，在一定程度上反映出市场交易开始趋旺。

以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

14年/3月 2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 非制造业PMI 54.5 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6

汇丰定于稍晚北京时间0945公布中国3月服务业采购经理人指数(PMI)。

此前出炉的中国3月官方制造业PMI虽然略有反弹，但回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力 。