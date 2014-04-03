能源产业：凯雷称大型油企求售资产达3,000亿美元，现为买方市场良机

路透洛桑4月2日 - 凯雷投资集团(Carlyle) 高管Marcel van Poecke称，大型石油企业面对股东要求降低资本支出并提高派息的压力，已提出求售的资产累计逾3,000亿美元，未来还有更多打算出售。

凯雷旗下基金International Energy Partners董事总经理van Poecke在一场会议上表示，大型油企持续将生产自炼制事业拆分，让他看到他职业生涯最大的买方市场。他负责的这个基金部门专精于欧洲能源行业下游的投资。

“我在这个行业已有25-30年。以前从未见市场有如此多好资产待售。”他在金融时报大宗商品峰会称。

今年初凯雷意外进军处境艰困的欧洲精炼行业，结盟瑞士交易商维多公司 ，共同持有瑞士及德国的精炼、存储和分销资产。

Van Poecke称，他预期其他私募股权公司也会复制这样的交易，因有更多大型油企将追随美国康菲石油国际(ConocoPhillips)、Murphy Oil 和Hess Corp 的脚步。这几家公司有些分拆了精炼业务，有些正进行业务重组。

“投资者说，‘我们不需要你是一家综合企业’...他们说，‘行业上游我们可以买BP ，行业下游则买Valero 。我们会创设我们自己的石油企业。’Van Poecke称。

BP和皇家荷兰/壳牌石油集团 等业者多年来在庞大的离岸或美国页岩油项目砸下重金后，已着手减少资本支出。

目前它们承诺通过派息和回购股票，将更多钱返还股东。

BP正出售价值约400亿美元的资产，壳牌也计划求售约150亿美元资产。

“现在是买方市场。”Van Poecke表示。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)