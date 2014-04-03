韩国个股：现代汽车正开发新款豪华轿车，对抗进口高档品牌

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透首尔4月2日 - 知情消息人士指出，韩国现代汽车 正在为韩国市场开发一款新的豪华轿车，以赢回转向进口高档品牌的客户。
该消息人士称，新车款可能最快今年稍后开始销售。这款代号AG的新车，目标客群为较保守的中年买家，这些客户并不喜欢现代偏向年轻族群的设计。
消息人士向路透表示，AG将采用现代大型轿车Grandeur相同的底盘，但体积会更大。该消息人士不愿具名，因该计划仍在保密阶段。
该人士称，新车售价可能在4,000-4,500万韩元，和奔驰(平治/宾士，Mercedes-Benz)的C-Class、奥迪A4、宝马汽车(BMW) 3 Series相仿。
现代汽车发言人士拒绝置评。韩国本地媒体报导称，AG将在5月底釜山车展上发布。
车展主办单位称，现代汽车计划展示三款新车，但不愿评论是全新车款或是现有车型改款。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。