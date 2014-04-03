中国就业：金融、房地产及IT三个行业一季度招聘需求旺--智联报告

路透上海4月3日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘发布一季度就业信心指数报告，一季度智联招聘在线职位发布数同比增长18%，金融、房地产、IT三个行业的招聘需求明显高于平均水平。

报告指出，第一季度金融行业继续保持着48%的旺盛需求。过去一年里传统金融的触角持续扩张以及新崛起的互联网金融业蓄势待发，使得今年开年便领跑其它行业。随着金融改革步伐的明显加快，互联网金融加剧传统金融行业产品创新，因此，金融业对人才的旺盛需求或将贯穿整个2014年。

报告还显示，一季度房地产行业的就业机会增幅达到24%。IT/互联网紧随其后，达到了21%。制造业虽仍在低位徘徊，但新增招聘职位超过去年同期水平，增长达到12%。反观进出口贸易行业呈疲软态势，只有6%的增幅。

报告称，一线城市招聘需求同比增长15%，但仍低于大盘，二三线城市成为招聘主力军。今年是推进城镇化建设的起步年，随着第二、三产业不断向城镇聚集，城镇配套政策逐步落地，可以预见未来数年二三线城市企业的招聘量都不会太低。

理论上，经济发展与劳动力需求呈现“水涨船高”的关系，劳动力市场的走向可以成为判断经济走势的重要标准之一。智联招聘等网络招聘领军企业，其职位需求基本以大专文凭以上的白领职位需求为主，并不包括类似农民工、蓝领工人等庞大基础用工需求。

智联招聘是澳大利亚最大招聘网站Seek(seek.com.au) 旗下公司，是国内成立最早的人力资源服务商之一。(完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)