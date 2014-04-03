日本已公布经济指标--2014/4/3

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% r +0.3% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +1.0% +0.9% 4月24日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.3% +1.3% 4月24日 -- 工业生产(m/m) 2月 -2.3% p +3.8% 4月16日 -- 失业率 2月 3.6% @ 3.7% @ 5月1日 -- 贸易收支(亿日圆) 2月 逆差8,003 逆差27,900 4月20日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 2月 -2.5% +1.1% 5月1日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。