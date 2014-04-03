韩国已公布经济指标--2014/4/3

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
经济指标 时 最新数 前月/前季数 下次公布时间 预估值 间 据 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.9% @-r +1.1% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +1.3% +1.0% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -1.8% @-p -0.1% @-r 4月29日 -- 失业率 2月 3.9% @ 3.2% @ 4月8日 -- 贸易收支(亿美元) 3月 顺差41.9 p 顺差9.3 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。