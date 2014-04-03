路透专访：希腊财长认为发债将是尝试性质，2016年将完全重返债市

路透雅典4月2日 - 希腊财政部长史托纳拉斯周三对路透表示，希腊在被债市拒于门外四年后，首次发债将是“尝试错误”的性质，但预期在2016年可望独立自己筹资。

希腊公债收益率降至四年低位，其与欧盟和国际货币基金组织(IMF)达成期待已久的协议，受此激励，该国认为最快可以在接下来三个月内发行债券。

“在我们有了这些好消息后，如今是进入市场适当的时机，”史托纳拉斯在其办公室对路透表示。

“近来市场信心丕变。只消看看欧元集团发生的事--大家都认为希腊如今走出困境。”

希腊官员先前告诉路透，纾困后的首次发债将在6月前发行20亿欧元的五年期公债，但史托纳拉斯不愿对该金额置评，仅称发债量将会“不大”。

“这将是个尝试错误的过程，”他表示。

“首先我们需要让收益率曲线趋平，其次，现在是看看市场如何反应的时候了，因为在未来的某个时候我们必须完全进入市场，透过市场筹资来满足我们所有的需求。”

在被问及希腊是否将考虑在今年稍后第二次发债，史托纳拉斯表示，“如果我们认为市场适合再次发债，我们可能会尝试，但目前我们认为这是个学习错误的过程。”

史托纳拉斯表示，外国投资者对发债“兴趣浓厚”。

他重申，希腊在目前的纾困计划外，并不需要额外的融资来支应明年需求。他希望在明年之后，也不需求新的纾困资金。