路透调查：外汇分析师认为美元今年将最受青睐，欧元涨势结束

重发-标题新闻:美国众议院议长莱恩称“非常接近”就到10月的政府拨款议案达成一致，正商谈最终细节
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* 欧元涨势目前已结束
* 美元兑欧元、英镑和日圆将上涨
* 美元是今年最受青睐的货币
路透伦敦4月2日 - 路透对分析师的调查显示，欧元近期涨势结束，因欧元区极低的通胀率和温和的经济成长，将迫使欧洲央行(ECB)维持宽松的货币政策，甚至可能进一步放宽。
本周对逾60位外汇策略师的调查显示，他们预测欧元兑美元 一个月后将报1.37美元，六个月后报1.33，一年后仅报1.29。这些估值略高于一个月前的调查结果。
回答另一个附加问题的策略师中有逾一半表示，美元将是今年最受青睐的发达市场货币。
欧元在2013年表现最佳，这令许多分析师感到不解，他们此前原本预期，欧元区经济疲弱及美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债将提振美元。
巴克莱的Marvin Barth称，“欧元令潜在卖家遭受挫折。这次是因为北美天气恶劣推迟(及部分逆转了)美国升息步伐，而且ECB不能或不愿解决欧元区通胀率较低的问题，”
“我们认为这是抑制欧元走软的临时性因素。”
欧盟统计局公布，欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期增长0.5%，增幅低于2月的0.7%。欧元区3月通胀率创2009年11月以来最低，且低于市场预测，引发外界预期欧洲央行将采取激烈手段，以防止欧元区陷入通缩。
路透调查显示，多数受访交易商预计欧洲央行(ECB)周四将维持货币政策不变，至少至明年中期。
这与美联储形成鲜明对比，美联储一直在缩减刺激措施，另外外界普遍认为英央行将在全球四大央行中率先升息。
过去一年来，欧元兑美元上涨逾8%，因ECB总裁德拉吉的言论掩盖了ECB不采取任何实际行动的影响。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，外汇投机客将欧元多头部位提高至去年10月以来最高位。
意大利裕信银行的Roberto Mialich称，“迄今证实欧元有理由走强的一个关键因素是，德拉吉曾表示，他将竭尽所能帮助欧元，而这已足够，这完全改变了预期。”
Mialich是认为欧元涨势尚未结束的少数几位分析师之一；去年其是路透外汇调查中预估最准确的分析师。
**英镑前景**
由于预期英央行将在明年第二季升息，欧元兑英镑 亦将下跌。
路透调查显示，一个月后欧元兑英镑将报0.827英镑，六个月后报0.812，一年后仅报0.795，这与一个月前的调查结果差不多。
英镑兑美元 一个月后将报1.66美元，一年后将报1.64，这一结果略高于上月调查；周三报1.66。
避险货币日圆今年可能将走势艰难，预估中值显示，一个月后美元兑日圆 将报103日圆，六个月和一年后将分别报106和110日圆。
日圆料将处境不佳，因日本通胀持续较低且经济前景疲弱，可能将迫使日本央行在美联储缩减购债之际，加大自己的刺激措施。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
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