金属期市：伦敦期铜下滑，因中国刺激经济措施力度令市场大失所望

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
上海期交所7月期铜合约 下跌0.8%至46,360人民币(7,500美元)。
中国国务院周三举行常务会议，决定扩大小微企业所得税优惠政策实施范围，同时将政策截止期限延长一年到2016年底。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至54.5。上月为55.0。
美国企业聘雇活动3月连续第二个月加速，再显经济重拾动能，从而结束冬季因天气因素导致的低迷状态。
智利当局周三表示，正在评估北部海岸外海发生强震并引发海啸后的损失，但冲击似乎不大。
智利四大出口铜矿和其他天然资源的港口，周三在强震后关闭，暗示贸易往来可能暂时中断。(完)
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路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。