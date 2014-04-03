金属期市：伦敦期铜下滑，因中国刺激经济措施力度令市场大失所望

上海期交所7月期铜合约 下跌0.8%至46,360人民币(7,500美元)。

中国国务院周三举行常务会议，决定扩大小微企业所得税优惠政策实施范围，同时将政策截止期限延长一年到2016年底。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至54.5。上月为55.0。

美国企业聘雇活动3月连续第二个月加速，再显经济重拾动能，从而结束冬季因天气因素导致的低迷状态。

智利当局周三表示，正在评估北部海岸外海发生强震并引发海啸后的损失，但冲击似乎不大。

智利四大出口铜矿和其他天然资源的港口，周三在强震后关闭，暗示贸易往来可能暂时中断。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金