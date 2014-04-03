路透调查：拉美货币将走软，尽管目前投资者追捧较高收益

路透巴西利亚4月2日 - 路透调查显示，拉美货币未来12个月料走软，尽管近期有迹象显示市场对高收益资产的意愿增加。

逾50名策略师和分析师的调查暗示，近来巴西雷亚尔 和拉美其他货币的涨势并非是长期趋势。

调查显示，许多目前正趁着该地区(尤其是巴西)较高的利率而进场的投资者，最终将因拉美疲弱的经济增长，以及全球市场流动性降低的前景而打消念头。

受访的34位分析师预估中值显示，巴西雷亚尔预期12个月后将在2.47，较周二的收盘价2.2615下滑8%。

哥伦比亚、智利和秘鲁货币在12个月后料将贬值2-4%不等。

墨西哥披索是唯一料将升值的主要拉美货币，但预估值较上个月的调查下修，显示对该地区的审慎态度。

道明证券(TD Securities)驻纽约资深策略师Blue Macellari说道：“近期拉美货币的强势与基本面不符，特别是墨西哥经济增长逊于预期，且巴西财政状况令人担忧。”

“随着(美国)紧缩政策以及全球流动性降低，拉美货币将会走软，”美银美林首席巴西经济分析师及固定收益策略师David Beker说道。

巴西3月头三周资本流入超过50亿美元，一下收回上年总流出规模的近一半。巴西周三连续九次升息至两年高位。

资金流入的部分原因是同日本和欧洲的利差交易融资相关，只有在市场波动性较低时，才会广泛采用该策略。

这也就表明近期拉美汇市的强势只是昙花一现，因该地区经济基本面疲弱难以提供支撑。(完)