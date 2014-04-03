新债招标：中国农发行五年债收益率5.5497%，远高于预期--业内人士

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透上海4月3日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标的五年期固息增发债，中标收益率5.5497%，明显高于此前5.46%的预测均值。
业内人士并称，同时公布结果的10年期固息增发债，中标收益率为5.6894%，也略高于5.65%的预测均值。上述两期债的投标倍数各为2.13倍和2.97倍。
另外，农发行另外两期一年和三年债招标将于北京时间11:30结束。市场对后两期债的预测值分别为4.77%和5.27%。
今日招标的四期债，除一年为新发债外，五年期品种为今年第22期 增发品种，票面利率5.25%；10年期为今年第23期 增发品种，票面利率5.48%；三年期为今年第24期 的增发债，票面利率5.20%。
具体发行条款如下：
22期增发 23期增发 24期增发 29期
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招标规模上限 60亿元 40亿元 60亿元 40亿元
期限/计息方式 五年固息 10年固息 三年固息 一年固息
招标时间 5/10年：4月3日10:00-11:00
1/3年： 4月3日10:00-11:30
招标方式 3/5/10年：单一价格中标(荷兰式)
1年：单一利率中标 (荷兰式)
缴款日 4月9日 4月9日 4月10日 4月10日
起息日 3月21日 3月21日 3月27日 4月10日
发行期 4/4-4/9 4/4-4/9 4/4-4/10 4/4-4/10
上市日 4月15日 4月15日 4月16日 4月14日
基本承销额 均无
承揽费 0.10% 0.15% 0.05% 0.05%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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