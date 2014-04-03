汽车产业：宝马在中国召回23.2万辆多款汽车，因发动机螺丝或存缺陷

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
* 中国要求检查六缸发动机
* 汽油发动机有可能存在缺陷导致漏油
* 召回涉及车辆包括1系、3系、5系和6系汽车，以及X1、X3、X5、X6和Z4汽车
路透法兰克福4月2日 - 宝马 称，其将在中国总计召回23.2万进口和国产宝马汽车，检查螺丝可能存在的缺陷，并称将决定是否有必要在其他市场继续召回。
宝马发言人称，公司将检查六缸汽油发动机汽车某个部件的螺丝是否容易断裂，并可能导致漏油。
这位发言人称，中国国家质检总局周三通知宝马有必要召回这些车辆，并补充称6月将开始检验这些召回汽车。
该发言人表示，将检查的车辆中，约有9.3万辆是在中国与华晨中国汽车控股 合资公司联合生产的3系和5系汽车。
“我们在审查其他市场的情况，”这位发言人说，并补充称宝马1系、3系、5系和6系汽车以及X1、X3、X5、X6和Z4都将进行缺陷检查。
发言人说，有可能存在缺陷的发动机是在2009年6月至2013年6月生产。
公司将检查发动机可变气门正时机构(VANOS)外壳上的螺丝是否会断裂。如果一个螺丝断裂，可能漏油，而且警示灯将警告车主到修理厂修理，以防发动机损坏。(完)
(编译 李爽 审校 王冠中)
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