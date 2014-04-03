《独家新闻》Advent看好保险理赔服务，旗下Connolly将与iHealth合并

欧股业绩：法国兴业银行首季净利下滑，受诉讼拨备拖累
路透巴黎5月4日 - 法国第二大的上市银行--法国兴业银行-公布季度净利下降19%，此前该行计提了3.5亿欧元(3.813亿美元)的拨备，用于法律方面的支出。
路透纽约4月2日 - 私募股权投资公司Advent International Corp周三说，该公司的保险支付审计公司Connolly LLC已同意和高盛集团 的医疗理赔公司iHealth Technologies Inc合并。
这是Advent进军美国保险理赔服务产业的最新动作。过去几年当中，这个产业随着经济温和复苏而交易活络。
Advent发言人说，交易预计在2014年第二季结束，但不愿说明本案价值多少。路透上月曾报导，高盛的私募股权部门和Oak Investment Partners与其他私募股权公司洽谈，拟以逾10亿美元出售iHealth。
iHealth与Connolly达成的确切并购金额外界无法得知。熟知iHealth出售过程的消息人士说，由于Advent参与和Connolly之间的综效，是其在本次竞购中胜出关键。
高盛发言人并未回覆评论，而Oak Investment Partners则拒绝置评。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
路透巴黎5月4日 - 法国第二大的上市银行--法国兴业银行-公布季度净利下降19%，此前该行计提了3.5亿欧元(3.813亿美元)的拨备，用于法律方面的支出。
路透布鲁塞尔5月4日 - 全球最大啤酒厂商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布第一季获利逊于预期，因美国业务获利下滑，巴西业务获利也骤降。美国和巴西是该公司最大的两个市场。
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。