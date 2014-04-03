《独家新闻》Advent看好保险理赔服务，旗下Connolly将与iHealth合并

路透纽约4月2日 - 私募股权投资公司Advent International Corp周三说，该公司的保险支付审计公司Connolly LLC已同意和高盛集团 的医疗理赔公司iHealth Technologies Inc合并。

这是Advent进军美国保险理赔服务产业的最新动作。过去几年当中，这个产业随着经济温和复苏而交易活络。

Advent发言人说，交易预计在2014年第二季结束，但不愿说明本案价值多少。路透上月曾报导，高盛的私募股权部门和Oak Investment Partners与其他私募股权公司洽谈，拟以逾10亿美元出售iHealth。

iHealth与Connolly达成的确切并购金额外界无法得知。熟知iHealth出售过程的消息人士说，由于Advent参与和Connolly之间的综效，是其在本次竞购中胜出关键。

高盛发言人并未回覆评论，而Oak Investment Partners则拒绝置评。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)