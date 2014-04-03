《汇市简讯》英镑/美元在亚洲市场上升，但整体处于盘整格局

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* 昨日蜡烛图呈现十字星，但今日在亚洲市场上升25个跳动点

* 五日、10日和20日移动均线走势不一致，波林格区间收窄，说明整体上处于盘整走势

* 测试波林格区间下缘未果以及突破20日移动均线后，目标瞄准上缘线切入位1.6723

* 英国3月服务业采购经理人指数(PMI)将是关键的风险因素，路透调查中分析师预估为58.1

* 稍早触及的低点1.6621和昨日高位1.6665分别为初步支撑位和阻力位

* 相关图表：link.reuters.com/res28v(完)