《汇市简讯》英镑/美元在亚洲市场上升，但整体处于盘整格局

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
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* 昨日蜡烛图呈现十字星，但今日在亚洲市场上升25个跳动点
* 五日、10日和20日移动均线走势不一致，波林格区间收窄，说明整体上处于盘整走势
* 测试波林格区间下缘未果以及突破20日移动均线后，目标瞄准上缘线切入位1.6723
* 英国3月服务业采购经理人指数(PMI)将是关键的风险因素，路透调查中分析师预估为58.1
* 稍早触及的低点1.6621和昨日高位1.6665分别为初步支撑位和阻力位
* 相关图表：link.reuters.com/res28v(完)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。