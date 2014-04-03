香港个股：中电控股逾28亿港元出售神华电厂合营，早盘中段小涨

路透香港4月3日 - 香港主要供电及发电商--中电控股有限公司 称，计划出售其与神华能源 合营电厂权益，代价逾28亿港元，该股周四早盘中段小涨。

中电周三晚间的公告称，同意向一名独立第三方CA Holdings出售其间接持有神华国华30%及神木发电49%的权益，现金代价为22.5亿元人民币（28.08亿港元）的等值美元。

神华能源持有神华国华70%及神华神木51%的股权。

中电表示，神华国华及神木发电所投资的电厂组合属于公司在内地占少数权益的投资项目，因此属意以适合的价格和条件予以出售。

“出售事项符合集团的策略外，在作出出售决定时还考虑了集团的减碳目标和资金重新分配计划。”公司并称。

中电此前公布2013年度业绩时提出于中国内地的策略是继续选择性地投资国内的核电、燃煤发电及可再生能源项目，同时出售只占少数权益且增长前景有限的合营项目。

该公司去年净利60.6亿港元，同比下降27%。

该股早盘中段小涨，香港时间10:19，升0.42%，报59.6港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)