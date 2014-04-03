台湾债市：指标券殖利率平盘附近游走，上档受买盘压抑

路透台北4月3日 - 台湾成交量较大的五年公债103/4 殖利率周四开高后回到平盘附近游走。由于美国数据民间就业数据表现不弱，美债10年期殖利率上日升破2.80%关卡，带动五年债殖利率开高，然而特定大型行库早盘在10年债103/6 积极补券，压抑了五年券的殖利率升势。
交易员表示，在美国重要的非农就业数据公布前夕，市场持续看淡公债行情，然而一早大型行库在10年债103/6动作积极，买盘强劲，一路自1.625%附近追价至1.60%附近，上演了一段小轧空行情，令对利率升势敏感的五年券殖利率也难以攀高，陷入狭幅区间。
〞(大型行库)10年券一路扫下来，而且我觉得它下周配置需求还在。〞一位本地证券商交易员表示。
交易员指出，虽然市场一般预期非农就业数据将表现亮眼，但台债10年期103/6在行库展现积极意愿后殖利率欲弹不易，五年券103/4殖利率相对较有上行空间，但也需看美债脸色而定。
接受路透调查的经济学家的预估中值为，3月非农就业岗位增加20万个，高于2月的17.5万个。
美国公债收益率周三小升，因数据显示美国2月民间就业岗位被上修，工厂订单大幅增长，支持了周五公布的就业数据可能良好的预期。指标10年期公债价格 跌13/32，收益率报2.81%，为3月初以来最高，高于周二尾盘的2.76%。五年期公债 价格跌9/32，收益率报1.8%，为1月初以来最高，周二尾盘报1.74%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.115-1.13%
* 10年公债103/6 ：1.595-1.625%
本地时间10:02时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率升0.05基点报1.1223%。
* 10年公债103/6殖利率跌1基点报1.6020%。
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(记者 林妙容; 审校 林高丽)