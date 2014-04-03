台湾债市：RP利率稳中往低位靠拢，下周有机会尝试调降

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透台北4月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四在平稳中部分往低位靠拢。交易员指出，投信端钱满为患，显示月初资金回流速度飞快，积极找券的电话不少，令证券商的公司债RP成交利率已多数在0.65%成交。
市场人士指出，今日提存期底过后，下周起月初及提存期初的宽裕资金环境可以预期，且下周不见明显的紧缩因素，RP利率一向较高的证券商仍表示将尝试下调利率，或至少将低位利率站稳，区间高位成交难度将变高。
〞我想下周公债成交在0.55%、公司债在0.65%的低位利率已经几乎没有问题。〞一位证券商交易员表示。
另位票券商交易员则表示，由于票券商资金缺口不大，虽接获投信询券电话，也无法供给。不过因利率已低，下周再调降的机会亦不大。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间仍以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65%，0.66%成交仅有少数，上日在0.65-0.66%。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，上日在0.45-0.51%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，则同上日。
下周一有亚昕国际转换公司债发行，但金额仅有4亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM