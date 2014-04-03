台湾债市：RP利率稳中往低位靠拢，下周有机会尝试调降

路透台北4月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四在平稳中部分往低位靠拢。交易员指出，投信端钱满为患，显示月初资金回流速度飞快，积极找券的电话不少，令证券商的公司债RP成交利率已多数在0.65%成交。

市场人士指出，今日提存期底过后，下周起月初及提存期初的宽裕资金环境可以预期，且下周不见明显的紧缩因素，RP利率一向较高的证券商仍表示将尝试下调利率，或至少将低位利率站稳，区间高位成交难度将变高。

〞我想下周公债成交在0.55%、公司债在0.65%的低位利率已经几乎没有问题。〞一位证券商交易员表示。

另位票券商交易员则表示，由于票券商资金缺口不大，虽接获投信询券电话，也无法供给。不过因利率已低，下周再调降的机会亦不大。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间仍以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65%，0.66%成交仅有少数，上日在0.65-0.66%。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，上日在0.45-0.51%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，则同上日。