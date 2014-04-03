版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 10:53 BJT

澳洲经济指标总览--4月3日

经济指标                 时段    最新值    前月(季)值  下次公布时
                                                                             间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                             5月6日
 商品及服务收支(亿澳元)                    2月       顺差12   顺差13.92       
     出口(较前月)                                      持平        ＋4%       
     进口(较前月)                                      ＋1%         +1%       
                                                                              
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                       5月7日
     (较前月)                              2月        +0.2%       +1.2%       
                                                                              
 就业市场(经季节调整)                                                      4月10日
 就业人口(较前月变动,万人)                 2月        +4.73       +1.80       
 全职就业人口(较前月变动,万人)                        +8.05       +0.27       
 失业率                                                6.0%        6.0%       
 就业参与率                                           64.8%       64.6%       
                                                                              
 消费者物价指数(CPI)                                                       4月23日
 总体CPI(较前季)                          第四季      +0.8%       +1.2%       
     (较上年同期)                                     +2.7%       +2.2%       
 澳洲央行截尾均值(较前季)                             +0.9%       +0.7%       
     (较上年同期)                                     +2.6%       +2.3%       
 澳洲央行加权中值(较前季)                             +0.9%       +0.6%       
     (较上年同期)                                     +2.6%       +2.4%       
                                                                              
 国际贸易价格指数                                                          5月1日
 进口物价(较前季)                         第四季      -0.6%       +6.1%       
 出口物价(较前季)                                     -0.5%       +4.2%       
                                                                              
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                         6月3日
 经常帐收支                               第四季    赤字101     赤字127       
 商品与服务贸易收支                                顺差2.47   逆差25.74       
                                                                              
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                      6月4日
     (较前季)                             第四季      +0.8%       +0.6%  
     (较上年同期)                                     +2.8%       +2.3%  
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐