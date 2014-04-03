《全球主要央行动态》--4月3日

以下所列为上周四下午至本周四(3月27日-4月3日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦效仿政界人士的作风力挺宽松政策，她在演讲中描述了三个美国人面临的困境，还访问了一所大学的工作室并与师生握手。这是叶伦两个月前就任美联储主席后的首次公开讲话，此次访问芝加哥Daley学院的制造实验室，也是美国经济摆脱衰退缓慢复苏以来，她第一次高调尝试倾听美国民众心中的顾虑。她指出，就业市场仍存在“相当多的”闲置产能，并称进一步货币刺激可能有效。

美联储两位高层决策官员表示，联储现时不急于加息，要看到美国经济改善才会加息。圣路易斯联储总裁布拉德和亚特兰大联储总裁洛克哈特这番言论虽然不是什么新鲜观点，但也确实强化了这种看法，即宽松货币政策仍将保持一段时间，虽然市场对收紧政策时程的臆测升温。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，美联储应在明年下半年开始上调美国利率，且只能循序渐进地进行；即便到了2017年，借贷成本也需维持在远低于正常水平。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美联储将需要把近零利率保持到2015年晚些时候，然后在2016年只会小幅升息，否则将可能妨碍逐步增强的经济复苏。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，即使美联储退出宽松货币政策，美国经济也有可能形成泡沫。他并补充说决策者识别泡沫的能力已明显提高。

**欧元区**

德国央行总裁、欧洲央行管委魏德曼表示，欧元区未陷入通缩循环，欧洲央行不应对主要由周期性因素导致的通胀放缓反应过度，这些因素应该只是暂时的。

德国央行称，中德两国央行签署协议，在法兰克福开展人民币交易，使其成为欧洲首个人民币离岸交易中心。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，欧元区低通胀令人担忧，可能拖累经济复苏。但他补充说，欧元区不存在通缩风险。冈斯坦西欧表示，预计4月通胀率将从3月低位反弹。3月欧元区通胀率从2月的0.7%降至0.5%。

**英国**

英国央行总裁卡尼对报纸The Northern Echo表示，可能会在下次大选前上调利率，但他希望看到英国东北部就业上升后才会干预。

英国央行金融政策委员会(FPC)指出，对于当利率开始升至较正常水准时，会发生什么变化，投资人可能太过掉以轻心。

英国央行货币政策委员会委员麦卡弗蒂称，英国楼市活动仍然远逊于完全正常的市场水平，他还淡化了对楼市泡沫的担忧。

英国央行副总裁贝利表示，除非大到不能到银行问题得到解决，否则市场仍会继续分割化且伤害经济复苏。

**中国**

中国人民银行宣布，与英国央行签署了在伦敦建立人民币清算安排的合作备忘录。之后，将确定伦敦人民币业务清算行。央行表示，“伦敦人民币清算安排的建立，将有利于中英两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。”

中国央行表示，今年将对金融市场的资金价格进行准确的统计、监测和分析，进一步完善存贷款利率统计，及时、准确、全面反映中国存贷款的总量、增量、期限及利率水平等情况。同时，研究建立影子银行等统计监测体系，加强跨部门统计协作。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，现在要就特定的量化宽松退出策略进行讨论为时过早，而过早讨论退出策略可能在与市场沟通时造成混淆。他指出，当前的量化宽松不可能引发恶性通胀。

**韩国**

韩国央行新总裁李柱烈表示，在开始引导韩国经济持续复苏之际，承诺一致且可预见性的政策，并进行有效沟通。

韩国央行总裁和企划财政部长一致认为经济继续在复苏，但美国削减刺激举措和中国的经济情况存在不确定性。

韩国央行副总裁兼首席经济学家Kim Jun-il表示，如果本国收益率曲线随着美国收紧政策出现趋陡，那么韩国央行将通过公开市场操作来努力平抑市场。

**澳洲**

澳洲央行维持利率在纪录低位不变，称货币政策将维持宽松，以提振需求，并抵消矿业降温造成的拖累。央行表示，失业率还可能还会小幅上升，但消费者支出回升和房屋建筑活动强劲扩张，让人有理由感到乐观。

澳洲央行总裁史蒂文斯周四表示，目前还很难判断澳洲能否在不遭遇经济滑坡的情况下、处理好矿业投资放缓的问题。这暗示澳洲利率料还需要在一定时期内保持在低位。

**台湾**

台湾央行一如预期，连续11季维持利率不变。分析师认为，尽管美国可能提早于明年升息，但台湾央行并未同步释出类似的暗示，利率恐仍将维持现行水位一段时间。

**其他央行**

挪威央行维持指标利率在1.5%不变，一如预期，并表示下一政策动作可能是在2015年夏季加息。

巴西央行连续第九次升息，延续其紧缩周期，此前食品价格飙涨在大选年推升已然高企的通胀。央行货币政策委员会一致决定将指标Selic利率调高25个基点至11%，来到逾两年高位。央行在其决议声明稿中改变了措辞，称央行下次货币政策举措将取决于整体巴西经济如何发展。

巴西央行大幅上调对2014年通胀率的预估，并预计经济将温和增长，暗示该央行可能拉长升息周期，以期在选举年抗击居高不下的通胀问题。

俄罗斯央行表示，俄国2014年经济成长率“极有可能”降至1%以下，且今年资本外流将明显高于先前预期。

印度央行宣布维持政策利率不变，符合市场预期，并称如果通胀继续向目标水准回落，预计近期不会进一步收紧政策 。央行总裁拉詹在政策会议后表示，央行应该无需为了年底不准确的数据而挹注现金纾困银行业，并称当前政策利率水平合宜 。拉詹在一档电视节目上表示，卢比兑美元“大幅”走强至每美元45或50会伤及出口，不过他也表示，央行允许卢比有“一定的波动空间” 。

南非央行一如预期将利率维持在5.5%不变，称经济增长前景依然黯淡，不过强烈暗示未来会升息以遏制通胀。

泰国央行总裁张旭州表示，大举降息无助于复苏因政治动乱受损的经济，不过仍将保持宽松的货币政策来支持企业。

菲律宾央行维持隔夜借款利率在纪录低位3.5%不变，但是将银行存款准备金率上调1个百分点，以吸收过剩的流动性。

(完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......