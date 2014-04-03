《焦点》澳洲零售销售和贸易数据亮丽，预示第一季经济成长强劲

芝加哥期市：CBOT小麦收低，因玉米下跌带来外溢效应
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
央行亦感到乐观的是，矿业扩张的大规模投资将继续提振出口规模，从而支撑经济成长。
这种效应在月度贸易数据中明显体现。澳洲2月贸易顺差12亿澳元，高于分析师预估的顺差8.50亿澳元。
燃料出口增长9%，其中主要是液化天然气。未来几年的燃料出口料也将大幅增长，因为许多项目开始开工生产。
中国迄今仍是澳洲商品的最大买家，2月对中国的出口同比大增32%至82亿澳元。
这反过来会有助于弥补矿业投资降温留下的空白。净出口在2013年第四季给GDP带来0.5个百分点的贡献，对2013年全年经济成长带来的提振不少于2.4个百分点。
2月进口亦增长，主因资本品进口跳增，这暗示当季企业投资可能有所改善。(完) (编译 戴素萍/许娜/侯向明； 审校 龚芳/田建华)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中基本收平盘 ，交易商等待从美国政府周度出口销售报告中寻找方向。 “市场静待明日早上公布的销售报告，才作出反应，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner说。 美国农业部的周度出口销售数据将在周四发布。 ICE-7月期棉 收涨0.03美分，或0.04%，报每磅79.39美分，盘 中交易区间为78.71-79.74美分，后者为3月16日来最高。 期货市场总成交量增加3,243口，至24,020口。数据显示，前一日未 平仓合约增加2,744口，至247,883口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约4月26日 - 美国股市周三收盘小跌，此前两日强劲上涨，因乐观的企业业绩被特朗普提议的下调企业税税率计划最终能否推行的不确定所抵消。