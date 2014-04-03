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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 10:51 BJT

《焦点》澳洲零售销售和贸易数据亮丽，预示第一季经济成长强劲

央行亦感到乐观的是，矿业扩张的大规模投资将继续提振出口规模，从而支撑经济成长。

这种效应在月度贸易数据中明显体现。澳洲2月贸易顺差12亿澳元，高于分析师预估的顺差8.50亿澳元。

燃料出口增长9%，其中主要是液化天然气。未来几年的燃料出口料也将大幅增长，因为许多项目开始开工生产。

中国迄今仍是澳洲商品的最大买家，2月对中国的出口同比大增32%至82亿澳元。

这反过来会有助于弥补矿业投资降温留下的空白。净出口在2013年第四季给GDP带来0.5个百分点的贡献，对2013年全年经济成长带来的提振不少于2.4个百分点。

2月进口亦增长，主因资本品进口跳增，这暗示当季企业投资可能有所改善。(完) (编译 戴素萍/许娜/侯向明； 审校 龚芳/田建华)
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