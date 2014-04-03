台湾汇市：台币盘初实质交易小幅走贬，随韩元及台股偏弱

路透台北4月3日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易略微走贬。交易员表示，台币经过近日的偏强升势，盘初随着 韩元走疲，且台股表现也相对疲软，令台币弱势盘整。

交易员表示，台币经过连日的涨升，今日终于拉回走疲，尤其是台股 的表现也略微平静，且明日金融市场休市，也让部分交易商倾向减持部位。

〞台湾要放长假，台币升了那么多天，今天也稍微缓一下，台股也平静一点了。" 一位民营银行交易员表示。

他们表示，进口商在30.300以下即有美元买需，至于出口商仍然观望不动。此外，周五美国将公布非农就业数据，这也让市场保守观望。

交易员预估，今日实质交易区间暂看30.25-30.35。早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.260-30.325，上日台币实质交易区间主要在30.255-30.331。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度略为扩大；一个月远汇报价 早盘在30.265/30.280左右，上日纽约盘收在30.240。

本地时间，台股跌0.25%报8,883.48点;韩元兑美元 走贬，报1,058.6，上日当地收盘报1,056.6。

美国周五将公布非农就业数据。路透调查显示，分析师预期中值为3月非农就业岗位增加19.5万个，高于2月17.5万个的增幅。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.25-30.35

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