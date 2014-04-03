全球贸易：欧盟以垄断市场为由，裁罚高盛及Prysmian等电缆企业

芝加哥期市：CBOT小麦收低，因玉米下跌带来外溢效应
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透布鲁塞尔4月2日 - 欧洲监管当局以企业联合垄断为由，裁罚美国投行高盛 、全球电缆制造商巨擎Prysmian 、Nexans ，及其他八家电缆公司共计3.02亿欧元(4.16亿美元)。
欧盟反垄断监管当局周三表示，这个电缆企业联盟--包括六家欧洲企业、三家日本企业及两家韩国企业，在自1999年起的近十年间，进行垄断电缆市场的行为，私下分割市场并分配客户。
Prysmian罚款最高，达1.046亿欧元，其中包括与高盛一并被裁罚的3,730万欧元。高盛2005年透过旗下一家私募基金收购Prysmian股票，但其后即出脱持股。
意大利企业Prysmian指出，将对欧盟的决议进行上诉，罚款较少的丹麦企业NKT控股 亦表示将会上诉。高盛称，可能挑战这项裁决。
欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)表示，高盛在Prysmian进行垄断期间，扮演了积极管理的角色。
日本、韩国及澳洲当局已对电缆企业违反竞争的行为裁罚数百万美元，而美国司法部亦正对该产业进行调查。(完)
(编译 龚芳; 审校 屈桂娟)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中基本收平盘 ，交易商等待从美国政府周度出口销售报告中寻找方向。 “市场静待明日早上公布的销售报告，才作出反应，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner说。 美国农业部的周度出口销售数据将在周四发布。 ICE-7月期棉 收涨0.03美分，或0.04%，报每磅79.39美分，盘 中交易区间为78.71-79.74美分，后者为3月16日来最高。 期货市场总成交量增加3,243口，至24,020口。数据显示，前一日未 平仓合约增加2,744口，至247,883口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约4月26日 - 美国股市周三收盘小跌，此前两日强劲上涨，因乐观的企业业绩被特朗普提议的下调企业税税率计划最终能否推行的不确定所抵消。