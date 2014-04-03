日本股市：日经上涨至三周高位，中国政策及美国数据激励人气

“(中国的)宣示提振了市场人气，因为诸如基础建设等投资扩张，将为未来消费成长铺路。”大和证券分析师Takuya Takahashi说。

夏普 股价大涨3.1%，是成交额第八大个股。此前日经报导称该公司计划增加出货至中国的智能手机专用高效能IGZO液晶显示面板，年底前将提高出货量至每月500万个。