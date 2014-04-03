日本股市：日经上涨至三周高位，中国政策及美国数据激励人气

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
“(中国的)宣示提振了市场人气，因为诸如基础建设等投资扩张，将为未来消费成长铺路。”大和证券分析师Takuya Takahashi说。
夏普 股价大涨3.1%，是成交额第八大个股。此前日经报导称该公司计划增加出货至中国的智能手机专用高效能IGZO液晶显示面板，年底前将提高出货量至每月500万个。
东证股价指数 上涨0.6%至1,218.76点，JPX-日经400指数 上涨0.7%至11,041.86点。(完)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。