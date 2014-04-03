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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 11:17 BJT

日本经济：央行估计2014年第一季产出缺口接近零--消息人士

日本央行的估值将帮助央行说明，经济中闲置产能的减少，提高了明年实现2%通胀目标的可能性。

要求匿名的消息人士称，根据日本央行正在进行的估算，日本1-3月的产出缺口接近零或负值。

根据已公布的最近数据，去年7-9月当季的产出缺口为GDP的0.9%，说明经济中还存在大量闲置产能。

消息人士指出，央行正在进行的其他粗略估计也显示，4-6月产出缺口将不会大幅扩张。(完)
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