日本经济：央行估计2014年第一季产出缺口接近零--消息人士

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
日本央行的估值将帮助央行说明，经济中闲置产能的减少，提高了明年实现2%通胀目标的可能性。
要求匿名的消息人士称，根据日本央行正在进行的估算，日本1-3月的产出缺口接近零或负值。
根据已公布的最近数据，去年7-9月当季的产出缺口为GDP的0.9%，说明经济中还存在大量闲置产能。
消息人士指出，央行正在进行的其他粗略估计也显示，4-6月产出缺口将不会大幅扩张。(完)
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。