日本经济：央行估计2014年第一季产出缺口接近零--消息人士

日本央行的估值将帮助央行说明，经济中闲置产能的减少，提高了明年实现2%通胀目标的可能性。

要求匿名的消息人士称，根据日本央行正在进行的估算，日本1-3月的产出缺口接近零或负值。

根据已公布的最近数据，去年7-9月当季的产出缺口为GDP的0.9%，说明经济中还存在大量闲置产能。