中国新债：农发行下周三将增发至多100亿元固息债，实际剩余期近四个月

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资

路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。