中国新债：农发行下周三将增发至多100亿元固息债，实际剩余期近四个月

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透上海4月3日 - 中国农业发展银行周四公告称，将于下周三(9日)在银行间债市招标增发不超过100亿元人民币固息债，实际剩余期近四个月。
上述债券为农发行2011年第13期金融债 的增发债，票面利率4.50%，今年7月29日到期。以下为具体发行条款：
2011年13期增发债
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招标规模上限 100亿元
期限/计息方式 三年固息(实际剩余期近四个月)
招标时间 4月9日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 4月11日
起息日 2013年7月29日
发行期 4月10日-4月11日
上市日 4月17日
基本承销额 无
承揽费 0.05%
-------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。