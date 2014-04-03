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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 11:00 BJT

中国新债：农发行下周三将增发至多100亿元固息债，实际剩余期近四个月

路透上海4月3日 - 中国农业发展银行周四公告称，将于下周三(9日)在银行间债市招标增发不超过100亿元人民币固息债，实际剩余期近四个月。

上述债券为农发行2011年第13期金融债 的增发债，票面利率4.50%，今年7月29日到期。以下为具体发行条款：

2011年13期增发债

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招标规模上限 100亿元

期限/计息方式 三年固息(实际剩余期近四个月)

招标时间 4月9日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 4月11日

起息日 2013年7月29日

发行期 4月10日-4月11日

上市日 4月17日

基本承销额 无

承揽费 0.05%

-------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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