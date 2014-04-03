中国房地产：住建部明确京沪等六城市为共有产权住房试点城市--报载

路透北京4月3日 - 据21世纪经济报道周四报导，中国住房和城乡建设部最新确定，将北京、上海、深圳、成都、黄石、淮安六个城市列为全国共有产权住房试点城市。

报导称，住建部日前召集部分城市在北京召开了一场共有产权住房试点城市座谈会，并在会上明确了试点城市。

作为本届政府住房保障和供应体系的重要组成部分，增加中小套型商品房和共有产权住房供应已被写入今年的政府工作报告。

住建部副部长齐骥也在“两会”（全国人大和政协会议）期间表示，对于房价上涨压力较大的城市，将努力增加共有产权住房供应，准备在全国热点城市开展推进共有产权的试点工作。

报导援引消息称，目前住建部副部长牵头的多个调研小组，已往安徽、贵州、江苏等多地调研地方的住房保障和供应体系构成，包括住房保障政策体系、供应体系等多个方面，其中共有产权住房是重点之一。

据介绍，六城市在共有产权的路径不同，比如北京以自住型商品房为代表的共有产权房，成都把经适房与限价房将并轨管理，统一为共有产权房等，黄石则是打通由“租”到“有”的产权通道：公租房建设初期，主要是“以租为主、先租后售”；到中后期，则是“可租可售、租售并举”。