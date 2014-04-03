版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 10:53 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下滑，此前触及位于104.00的期权障碍

路透4月3日 - 0156GMT

* 美元/日圆交投至104.03时引发一些停止单，且触及位于104.00的一道期权障碍

* 美元/日圆整个早上都有不错的买盘，因受美国收益率较高的支撑

* 短暂测试103.90上方之后遭遇获利了结，回落至103.90下方

* 美元/日圆人气偏多，市场聚焦在105.00 (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐