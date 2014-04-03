《汇市简讯》美元/日圆下滑，此前触及位于104.00的期权障碍

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透4月3日 - 0156GMT
* 美元/日圆交投至104.03时引发一些停止单，且触及位于104.00的一道期权障碍
* 美元/日圆整个早上都有不错的买盘，因受美国收益率较高的支撑
* 短暂测试103.90上方之后遭遇获利了结，回落至103.90下方
* 美元/日圆人气偏多，市场聚焦在105.00 (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。