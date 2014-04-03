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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 11:06 BJT

全球矿业：未来一到两年铁矿石价格料在每吨100-125美元--淡水河谷CEO

路透墨尔本4月3日 - 巴西淡水河谷 执行长Murilo Ferreira称，预计未来一到两年铁矿石价格将介于每吨100-125美元左右。

他亦表示，公司没有兴趣进行并购交易。

“我们并不想做些收购交易，”他在一次矿业会议上说，“这种钱留在我们股东手上会更好。”(完) (编译 侯向明；; 审校 龚芳)
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