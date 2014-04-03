全球矿业：未来一到两年铁矿石价格料在每吨100-125美元--淡水河谷CEO

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月3日 - 巴西淡水河谷 执行长Murilo Ferreira称，预计未来一到两年铁矿石价格将介于每吨100-125美元左右。
他亦表示，公司没有兴趣进行并购交易。
“我们并不想做些收购交易，”他在一次矿业会议上说，“这种钱留在我们股东手上会更好。”(完) (编译 侯向明；; 审校 龚芳)
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。