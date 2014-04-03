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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 11:30 BJT

突发事件：智利北部周三深夜发生发生规模7.8强震--USGS

路透4月3日 - 美国地质调查局(USGS)表示，智利北部外海周三深夜发生规模7.8级强震。

USGS说，这是继周二8.2级强震之后强度最大的一次余震，震中位于Iquique南部12英里(19公里)，震中深度为相对浅层的12.4英里(20公里)。早时USGS称地震强度7.4级。

太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)称没有大范围海啸威胁，但最新震动可能引发本地海啸。

智利紧急办公室命令防御性疏散智利北部沿海地区人员。

目前尚未立即有灾情传出。(完)

(编译 李婷仪 审校 李春喜)
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