突发事件：智利北部周三深夜发生发生规模7.8强震--USGS

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透4月3日 - 美国地质调查局(USGS)表示，智利北部外海周三深夜发生规模7.8级强震。
USGS说，这是继周二8.2级强震之后强度最大的一次余震，震中位于Iquique南部12英里(19公里)，震中深度为相对浅层的12.4英里(20公里)。早时USGS称地震强度7.4级。
太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)称没有大范围海啸威胁，但最新震动可能引发本地海啸。
智利紧急办公室命令防御性疏散智利北部沿海地区人员。
目前尚未立即有灾情传出。(完)
(编译 李婷仪 审校 李春喜)
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。