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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 11:04 BJT

日本债市：公债价格下滑，受到美国经济数据稳健打压

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080%

五年期公债 0.195% +0.5 0.190%

10年期公债 0.635% +1.0 0.625%

20年期公债 1.500% +2.0 1.480%

30年期公债 1.685% +1.0 1.675%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.64 -0.13 144.77

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 张若期)
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