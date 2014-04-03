《热点透视》欧洲央行没回答的问题：为何决定按兵不动？

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon 编译 王冠中

路透伦敦4月2日 - 现在只有一个问题值得问欧洲央行总裁德拉吉：他打算怎么提振通胀？欧洲央行现在连唯一一项职责也无法达成，该职责就是维持欧元区物价稳定，而央行定义的物价稳定是通胀率接近但低于2%。

最新的数据远远够不上目标，3月欧元区消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期仅增长0.5%。从欧洲央行自身的预估来看，通胀率在2016年前都不会太接近目标水准。目前而言，实质通缩的风险仍低。但西班牙和希腊等经济都因欧洲央行的缺乏行动而受苦。是否值得冒险承担微小的通缩风险？现在行动可以让欧洲央行免于在日后需要采取更积极的政策举措。究竟玩火冒险的好处是什么呢？

欧洲央行在3月选择按兵不动后，央行管理委员会成员相继强调，仍有许多选项可以考量。指标利率仍可调降，但空间已不大，因利率现在已来到0.25%。降息可能造成负存款利率，也有带来意外不利影响的风险。

再进行一次长期再融资操作(LTRO)，也只是提供给银行他们并非真的需要的流动性。但现在正流传的一个构想，是以极低的固定利率来进行这项操作，展现对温和政策立场的决心。先前进行的长期再融资操作是采用浮动利率。

最后，购买民间资产也是公开考量的选项之一。法国农业信贷银行(Credit Agricole)的分析师指出，这样的“信贷宽松”做法，从法律和政治的层面来看，都比“量化宽松”或者直接买进政府公债来的容易。