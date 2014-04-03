《热点透视》欧洲央行没回答的问题：为何决定按兵不动？

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briancon 编译 王冠中
路透伦敦4月2日 - 现在只有一个问题值得问欧洲央行总裁德拉吉：他打算怎么提振通胀？欧洲央行现在连唯一一项职责也无法达成，该职责就是维持欧元区物价稳定，而央行定义的物价稳定是通胀率接近但低于2%。
最新的数据远远够不上目标，3月欧元区消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期仅增长0.5%。从欧洲央行自身的预估来看，通胀率在2016年前都不会太接近目标水准。目前而言，实质通缩的风险仍低。但西班牙和希腊等经济都因欧洲央行的缺乏行动而受苦。是否值得冒险承担微小的通缩风险？现在行动可以让欧洲央行免于在日后需要采取更积极的政策举措。究竟玩火冒险的好处是什么呢？
欧洲央行在3月选择按兵不动后，央行管理委员会成员相继强调，仍有许多选项可以考量。指标利率仍可调降，但空间已不大，因利率现在已来到0.25%。降息可能造成负存款利率，也有带来意外不利影响的风险。
再进行一次长期再融资操作(LTRO)，也只是提供给银行他们并非真的需要的流动性。但现在正流传的一个构想，是以极低的固定利率来进行这项操作，展现对温和政策立场的决心。先前进行的长期再融资操作是采用浮动利率。
最后，购买民间资产也是公开考量的选项之一。法国农业信贷银行(Credit Agricole)的分析师指出，这样的“信贷宽松”做法，从法律和政治的层面来看，都比“量化宽松”或者直接买进政府公债来的容易。
这些选项都不理想，但其缺陷也不足以说明欧洲央行为何按兵不动。欧洲央行官方的说法是，今年稍后的欧元区银行业资产品质评估是其宽松信贷状况的主要工具。即使事实如此，欧洲央行仍能尽早采取更多行动，已协助欧洲最受创的经济体。欧洲央行仍须向大家说明：为什么要等待？(完) (译文审校 高琦)
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这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。