香港个股：中裕燃气拟近3亿港元入股美国Sino Gas，扩大中国天然气业务

金属期市：期镍触及10个月低位，因中国需求忧虑加重
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
路透香港4月3日 - 中国燃气供应及煤层气开发商--中裕燃气 周四公布，计划以3,745万美元（约2.9亿港元）入股私有化后的美国Sino Gas ，藉此扩大国内业务版图。
中裕燃气在联交所一份声明中称，公司计划联同摩根士丹利私募股权部门管理之基金以及Sino Gas股东兼公司主席及行政总裁刘玉川参与私有化Sino Gas，完成后三方将分别占续存公司50%、38.7%及11.3%的股份。
Sino Gas为根据美国犹他州法例注册成立，在中国从事开发天然气分销系统及分销天然气，其股份于场外交易议价板上市及买卖，公司于2012年度除税后纯利约638万美元。
中裕燃气表示，“建议交易将为本集团提供在中国进一步投资天然气业务之机会，以提升其盈利基础以及扩大营运地区覆盖范围。”
中国燃气 为中裕燃气的主要股东。
香港时间11:32，该股升2.45%，报2.09港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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