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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 11:54 BJT

印度卢比汇率：央行总裁称卢比兑美元55水准过于强劲--报载

路透孟买4月3日 - Mint报纸周四报导称，印度央行总裁拉詹表示，印度卢比兑美元 55的汇价将太强劲了。上日卢比兑美元触及八个月高位。

“今天我会说，如果汇价是55，那将太强了。去年夏季时，我说70将是太弱了，”拉詹在接受采访时表示。

周三时拉詹在接受CNBC-TV18的访问时表示，卢比兑美元走强至45或50，可能打击出口，其并称，印度央行允许卢比有“一定的波动空间”。

印度卢比受到国内股市走强的支撑。0337GMT时，卢比兑美元报59.89/90，周三收报59.90/91。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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