印度卢比汇率：央行总裁称卢比兑美元55水准过于强劲--报载

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透孟买4月3日 - Mint报纸周四报导称，印度央行总裁拉詹表示，印度卢比兑美元 55的汇价将太强劲了。上日卢比兑美元触及八个月高位。
“今天我会说，如果汇价是55，那将太强了。去年夏季时，我说70将是太弱了，”拉詹在接受采访时表示。
周三时拉詹在接受CNBC-TV18的访问时表示，卢比兑美元走强至45或50，可能打击出口，其并称，印度央行允许卢比有“一定的波动空间”。
印度卢比受到国内股市走强的支撑。0337GMT时，卢比兑美元报59.89/90，周三收报59.90/91。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。