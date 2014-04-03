更新版1-澳洲央行：经济能否成功应对矿业投资退潮仍然未定--史蒂文斯

史蒂文斯指出，即便矿业投资移转成功，澳洲在中期仍面临严峻的挑战。

这些挑战包括找到维持财政可持续性的办法和应对人口老龄化。

“答案--唯一的答案是经济增长，”史蒂文斯谈到，“在某种程度上，我们希望通过提高就业参与率来缓解问题，但是最重要的是我们需要提高生产率。”

“这样的目标无法通过央行设计出更精明的释放廉价资金的方法来实现，”史蒂文斯表示，“财政冒险也无济于事。”

各国政府需要制定有政治挑战的改革方案，从减少贸易障碍到鼓励劳动力流动，并稳固退休机制的基础。(完)