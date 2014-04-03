更新版1-澳洲央行：经济能否成功应对矿业投资退潮仍然未定--史蒂文斯

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
史蒂文斯指出，即便矿业投资移转成功，澳洲在中期仍面临严峻的挑战。
这些挑战包括找到维持财政可持续性的办法和应对人口老龄化。
“答案--唯一的答案是经济增长，”史蒂文斯谈到，“在某种程度上，我们希望通过提高就业参与率来缓解问题，但是最重要的是我们需要提高生产率。”
“这样的目标无法通过央行设计出更精明的释放廉价资金的方法来实现，”史蒂文斯表示，“财政冒险也无济于事。”
各国政府需要制定有政治挑战的改革方案，从减少贸易障碍到鼓励劳动力流动，并稳固退休机制的基础。(完)
(编译 洪曦/田建华; 审校 高琦/艾茂林)
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。