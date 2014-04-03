韩国汇市：韩元下滑，因美国强劲就业数据激励美元买盘

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透首尔4月3日 - 韩元兑美元 周四早盘下滑，因美元买盘强劲。
美国公布乐观的民间就业数据，鼓励美元走升，促使投资者回补近期的空头仓位。
不过交易员认为收盘前韩元料扭转走势。
“整体的思路似乎是美元买盘，但供需面存在不确定性，”一外资银行的交易员说。“若出口商抛售美元或发生韩股资金流相关的卖盘，则美元/韩元的走向可能在下午改变。”
韩元/美元 接近中午时报1,058.1，较周三本地收盘1,056.6下滑0.1%。韩元六日连涨累计升幅2.1%。
0231GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,058.1 1,056.6
日圆/韩元 10.1790/838 10.1752
韩国公债期货 * 105.63 105.69
韩国综合股价指数 2,003.23 1,997.25
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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