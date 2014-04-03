《路透晚报》--4月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国政策调整窗口试探性打开，稳增长意图明显

中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。而国务院常务会议最新部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。

--中国数据：3月官方非制造业PMI小幅回落，受节后需求淡季影响

中国3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至54.5。上月为55.0。旅游和餐饮等行业受节后需求淡季影响出现回调，但就业指数持续增长、收费价格指数回升。另一项汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)连续第二个月上涨，创下四个月最高位，受新业务维持扩张和预期指数上升等推动。

--《分析》濒临破产的中国房企沦为信贷风险的反面教材

想要了解为什么中国很多小型房地产开发商处境艰难，看看浙江兴润置业就知道了。这家曾经鲜为人知的小型开发商现在濒临破产，可能成为近期中国最大的房企破产案之一。随着中国房地产泡沫在一些地区--二三线城市的周边地区--出现破裂迹象，浙江兴润置业这样的民营开发商逐步被淘汰，成为楼市盲目乐观情绪和极高利率的牺牲品。

--中国房地产：温州和杭州放松房地产调控尚处于内部讨论阶段--报载

近期有关部分城市房地产调控将放松的预期逐渐升温。中国证券报周四报导，温州、杭州地方政府确实有此类想法，但目前仅限于内部讨论，尚未形成文件。

--中国经济：今年CPI料上涨2.5%，不会发生通货紧缩--国家信息中心

中国国家信息中心最新报告预计，今年全年中国居民消费价格指数料上涨2.5%，但工业生产者出厂价格指数（PPI）下降0.6%，综合各方因素来看，今年不会发生通货紧缩。

--台湾政经：行政院会通过两岸协议处理及监督条例草案，将送立院审议

台湾行政院院会周四通过“台湾地区与大陆地区订定协议处理及监督条例”草案，以回应反服贸学运诉求之一的将两岸协议监督机制法制化。该草案将送立法院审议。

【固定收益】

--《分析》资金充裕中国央行持续净回笼，货币政策转向时候未到

面对本周银行间充裕的流动性，中国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度，致当周公开市场虽有千亿人民币到期，但仍未扭转春节后持续净回笼的趋势，且量级较上周仅缩窄约三成半。

--中国债市动态：中期金融债收益率明显上行，正回购力度不减添谨慎预期

中国银行间债市周四早盘现券收益率多走高，中期债升幅更明显，金融债尤甚。流动性依旧维持宽裕，但今日央行公开市场正回购操作小幅加力，在资金面即将面临缴税等因素考验的情况下，市场预期更显谨慎。

--中国货币市场：回购利率稳中有跌，公开市场净回笼缩量流动性续宽

中国银行间市场主要质押式回购加权利率周四稳中有跌。交易员称，央行本周在公开市场净回笼量呈缩减态势，难撼当前资金宽泛局面，除隔夜品种加权利率持稳外，七天及以上期限大多回落。

--新债招标：中国农发行三和五年债收益率远高预期，现券走弱压制一级

中国农业发展银行周四招标的四期债中，三年和五年增发债结果远高于预期，因二级市场早盘相应券种明显走弱，拉抬一级市场收益率定位；而一年和10年品种与预测均值偏差相对有限。

--新债招标：国开行三年增发债收益率5.3351%，七年5.6765%--业内人士

业内人士周四透露，中国国家开发银行下午招标的三年和七年期增发债，加权中标收益率分别为5.3351%和5.6765%，均稍高于此前市场预测均值。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期随中间价收贬，供求均衡走势仍无明显方向

人民币兑美元即期汇率周四随中间价收贬。盘面上结购汇相对仍较为均衡，盘间维持相对较窄的波动空间。交易人士亦称预期较为分化，需要等3月份更多数据提供指引。 一股份行交易员称，最近的方向都不是很明确，需要看看下周的进出口数据。“感觉央行的大规模干预应该已经结束了，前段时间那么疯狂的贬值应该不太会再次出现。当然小小规模的（干预）不能排除，接下来就看经济形势了。”

--离岸人民币：3月香港RQFII ETF录得资金净流出﹐结束四个月净流入--晨星

据投资研究机构晨星周四的数据显示，3月香港人民币合格境外机构投资者（RQFII）交易所买卖基金（ETF）录得资金净流出，结束之前连续四个月净流入状况。

--离岸人民币：若两岸服贸没过，人民币存款利率将下调--台湾金管会主委

台湾金管会主委曾铭宗周四表示，两岸服务贸易协议通过后，即有千亿的人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度，有助于去化人民币资金；若没过，人民币存款相对没去路，相信人民币存款利率会往下调。

--离岸人民币：招商银行三年期点心债以4.35%于市场询价

根据销售文件，中国股份制银行--招商银行周四正为期三年期点心债进行询价，初步指导利率为4.35%。

--离岸人民币：中航国际三年期点心债以4.85%定价，认购倍数4倍--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，中航国际三年期点心债以4.85%定价，较初始指导利率5.125%低了27.5个基点，并获4倍认购。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收跌结束连续两日反弹，地产股全线回调拖累大盘

中国股市沪综指周四结束连续两日反弹收跌。此前领涨的地产板块全线大幅回调带动大盘走低。分析师表示，经济数据与市场预期差异程度和政策出台力度将决定短期市场走向。

--香港股市：收高，受中国铁路建设消息及中港互联互通利多激励

香港股市周四升至三周收盘新高，受中国加快铁路建设消息激励，且市场憧憬内地投资人可能扩大通过港交所买卖股票的管道。恒生指数收高0.2%，至22,565.08点，为3月7日以来收盘新高。国企指数上涨0.7%，稍早触及2月20日以来盘中高位。

--台湾股市在高档驻足观望然风险仍在，学运对两岸关系影响有待观察

长假效应和美国将公布非农就业数据，令台股在高点驻足观望。分析师认为，本波由外资持续汇入推升的股汇双涨行情，令台股九千点在望，然在外资加码力道料渐次减少下，指数高档行情虽不致反转直下，但风险仍在。

--中国证券：杨剑波状告证监会案今公审，是否构成内幕交易成辩论焦点

去年8月16日光大证券“乌龙指”事件主角杨剑波状告中国证监会案周四公开审理，发生“乌龙指”后的对冲交易是否构成内幕交易等成为辩论焦点。目前法庭调查和法庭辩论已结束，法院合议庭稍后将对该案进行评议。

--《热点聚焦》阿里巴巴美国IPO设计师描绘电子商务帝国蓝图

全球电子商务巨擎阿里巴巴集团改变了中国人的购物模式。主导该公司美国首次公开发行(IPO)的人，现在试图改变中国服务业的其它领域，在目前3亿用户的基础上吸引更多新用户加入。阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信设想，未来阿里巴巴的业务将横跨银行业务、教育、旅游乃至娱乐。

--《热点透视》阿里巴巴近来收购行动不断，或需详加说明背后缘由

阿里巴巴需要好好说明一下最近热衷的收购行动。这家中国电子商务巨擘自2013年以来已在收购和投资方面砸下38亿美元。在等待已久的首次公开发行(IPO)前，这样大举攻城掠池或许能让潜在投资人振奋不已，但阿里巴巴最后仍得证明这些收购是有道理的。

--企业并购：中国工商银行考虑收购意大利基金管理公司Pioneer--消息

据消息人士透露，中国工商银行(ICBC)正考虑收购Pioneer Investments，后者是欧洲最大的基金管理公司之一。截止去年末,Pioneer Investments管理着1,740亿欧元(2,400亿美元)资产，是意大利按资产计最大银行--裕信银行(UniCredit)的旗下企业。

--中国个股：恒生电子称大股东已被阿里巴巴主席马云以33亿元收购