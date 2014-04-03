《路透晚报》--4月3日日间新闻摘要（中港台）

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微走低，随美债区间偏跌惟交投不积极
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--《焦点》中国政策调整窗口试探性打开，稳增长意图明显
中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。而国务院常务会议最新部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。
--中国数据：3月官方非制造业PMI小幅回落，受节后需求淡季影响
中国3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至54.5。上月为55.0。旅游和餐饮等行业受节后需求淡季影响出现回调，但就业指数持续增长、收费价格指数回升。另一项汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)连续第二个月上涨，创下四个月最高位，受新业务维持扩张和预期指数上升等推动。
--《分析》濒临破产的中国房企沦为信贷风险的反面教材
想要了解为什么中国很多小型房地产开发商处境艰难，看看浙江兴润置业就知道了。这家曾经鲜为人知的小型开发商现在濒临破产，可能成为近期中国最大的房企破产案之一。随着中国房地产泡沫在一些地区--二三线城市的周边地区--出现破裂迹象，浙江兴润置业这样的民营开发商逐步被淘汰，成为楼市盲目乐观情绪和极高利率的牺牲品。
--中国房地产：温州和杭州放松房地产调控尚处于内部讨论阶段--报载
近期有关部分城市房地产调控将放松的预期逐渐升温。中国证券报周四报导，温州、杭州地方政府确实有此类想法，但目前仅限于内部讨论，尚未形成文件。
--中国经济：今年CPI料上涨2.5%，不会发生通货紧缩--国家信息中心
中国国家信息中心最新报告预计，今年全年中国居民消费价格指数料上涨2.5%，但工业生产者出厂价格指数（PPI）下降0.6%，综合各方因素来看，今年不会发生通货紧缩。
--台湾政经：行政院会通过两岸协议处理及监督条例草案，将送立院审议
台湾行政院院会周四通过“台湾地区与大陆地区订定协议处理及监督条例”草案，以回应反服贸学运诉求之一的将两岸协议监督机制法制化。该草案将送立法院审议。
【固定收益】
--《分析》资金充裕中国央行持续净回笼，货币政策转向时候未到
面对本周银行间充裕的流动性，中国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度，致当周公开市场虽有千亿人民币到期，但仍未扭转春节后持续净回笼的趋势，且量级较上周仅缩窄约三成半。
--中国债市动态：中期金融债收益率明显上行，正回购力度不减添谨慎预期
中国银行间债市周四早盘现券收益率多走高，中期债升幅更明显，金融债尤甚。流动性依旧维持宽裕，但今日央行公开市场正回购操作小幅加力，在资金面即将面临缴税等因素考验的情况下，市场预期更显谨慎。
--中国货币市场：回购利率稳中有跌，公开市场净回笼缩量流动性续宽
中国银行间市场主要质押式回购加权利率周四稳中有跌。交易员称，央行本周在公开市场净回笼量呈缩减态势，难撼当前资金宽泛局面，除隔夜品种加权利率持稳外，七天及以上期限大多回落。
--新债招标：中国农发行三和五年债收益率远高预期，现券走弱压制一级
中国农业发展银行周四招标的四期债中，三年和五年增发债结果远高于预期，因二级市场早盘相应券种明显走弱，拉抬一级市场收益率定位；而一年和10年品种与预测均值偏差相对有限。
--新债招标：国开行三年增发债收益率5.3351%，七年5.6765%--业内人士
业内人士周四透露，中国国家开发银行下午招标的三年和七年期增发债，加权中标收益率分别为5.3351%和5.6765%，均稍高于此前市场预测均值。
【外汇】
--中国汇市：人民币即期随中间价收贬，供求均衡走势仍无明显方向
人民币兑美元即期汇率周四随中间价收贬。盘面上结购汇相对仍较为均衡，盘间维持相对较窄的波动空间。交易人士亦称预期较为分化，需要等3月份更多数据提供指引。 一股份行交易员称，最近的方向都不是很明确，需要看看下周的进出口数据。“感觉央行的大规模干预应该已经结束了，前段时间那么疯狂的贬值应该不太会再次出现。当然小小规模的（干预）不能排除，接下来就看经济形势了。”
--离岸人民币：3月香港RQFII ETF录得资金净流出﹐结束四个月净流入--晨星
据投资研究机构晨星周四的数据显示，3月香港人民币合格境外机构投资者（RQFII）交易所买卖基金（ETF）录得资金净流出，结束之前连续四个月净流入状况。
--离岸人民币：若两岸服贸没过，人民币存款利率将下调--台湾金管会主委
台湾金管会主委曾铭宗周四表示，两岸服务贸易协议通过后，即有千亿的人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度，有助于去化人民币资金；若没过，人民币存款相对没去路，相信人民币存款利率会往下调。
--离岸人民币：招商银行三年期点心债以4.35%于市场询价
根据销售文件，中国股份制银行--招商银行周四正为期三年期点心债进行询价，初步指导利率为4.35%。
--离岸人民币：中航国际三年期点心债以4.85%定价，认购倍数4倍--IFR
据汤森路透旗下IFR报导，中航国际三年期点心债以4.85%定价，较初始指导利率5.125%低了27.5个基点，并获4倍认购。
【证券/期货】
--中国股市：沪综指收跌结束连续两日反弹，地产股全线回调拖累大盘
中国股市沪综指周四结束连续两日反弹收跌。此前领涨的地产板块全线大幅回调带动大盘走低。分析师表示，经济数据与市场预期差异程度和政策出台力度将决定短期市场走向。
--香港股市：收高，受中国铁路建设消息及中港互联互通利多激励
香港股市周四升至三周收盘新高，受中国加快铁路建设消息激励，且市场憧憬内地投资人可能扩大通过港交所买卖股票的管道。恒生指数收高0.2%，至22,565.08点，为3月7日以来收盘新高。国企指数上涨0.7%，稍早触及2月20日以来盘中高位。
--台湾股市在高档驻足观望然风险仍在，学运对两岸关系影响有待观察
长假效应和美国将公布非农就业数据，令台股在高点驻足观望。分析师认为，本波由外资持续汇入推升的股汇双涨行情，令台股九千点在望，然在外资加码力道料渐次减少下，指数高档行情虽不致反转直下，但风险仍在。
--中国证券：杨剑波状告证监会案今公审，是否构成内幕交易成辩论焦点
去年8月16日光大证券“乌龙指”事件主角杨剑波状告中国证监会案周四公开审理，发生“乌龙指”后的对冲交易是否构成内幕交易等成为辩论焦点。目前法庭调查和法庭辩论已结束，法院合议庭稍后将对该案进行评议。
--《热点聚焦》阿里巴巴美国IPO设计师描绘电子商务帝国蓝图
全球电子商务巨擎阿里巴巴集团改变了中国人的购物模式。主导该公司美国首次公开发行(IPO)的人，现在试图改变中国服务业的其它领域，在目前3亿用户的基础上吸引更多新用户加入。阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信设想，未来阿里巴巴的业务将横跨银行业务、教育、旅游乃至娱乐。
--《热点透视》阿里巴巴近来收购行动不断，或需详加说明背后缘由
阿里巴巴需要好好说明一下最近热衷的收购行动。这家中国电子商务巨擘自2013年以来已在收购和投资方面砸下38亿美元。在等待已久的首次公开发行(IPO)前，这样大举攻城掠池或许能让潜在投资人振奋不已，但阿里巴巴最后仍得证明这些收购是有道理的。
--企业并购：中国工商银行考虑收购意大利基金管理公司Pioneer--消息
据消息人士透露，中国工商银行(ICBC)正考虑收购Pioneer Investments，后者是欧洲最大的基金管理公司之一。截止去年末,Pioneer Investments管理着1,740亿欧元(2,400亿美元)资产，是意大利按资产计最大银行--裕信银行(UniCredit)的旗下企业。
--中国个股：恒生电子称大股东已被阿里巴巴主席马云以33亿元收购
中国恒生电子股份有限公司周四公告称，其大股东杭州恒生电子集团所有17名股东已将所持股权全数出售给阿里巴巴集团主席马云旗下公司浙江融信，出售价格约32.99亿元人民币。 (完) (整理 黄凯; 审校 张喜良)
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20