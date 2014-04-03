韩国股市：攀抵三个月高位，受中国刺激措施及美亮丽数据激励

路透首尔4月3日 - 韩国股市周四早盘攀抵三个月高位，受中国刺激经济措施及美国亮丽数据所提振。

综合股价指数 在0231 GMT时涨0.3%，成为2,003.23点。稍早曾升至2,007.88点，为1月2日以来高位。

韩股连续第七日上扬，为2011年10月连涨八日以来最长的上涨纪录。

“因全球总经情势持续好转，韩股即因估值低而随区域市场而上扬；但韩股仍需展现获利能力，方能出现较长期的涨势。”Hana Daetoo证券分析师Chang Hee-jong表示。

Chang指的是即将出炉的1-3月当季企业财报，分析师称这可望决定韩股的短线动向。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)