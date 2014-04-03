韩国股市：攀抵三个月高位，受中国刺激措施及美亮丽数据激励

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透首尔4月3日 - 韩国股市周四早盘攀抵三个月高位，受中国刺激经济措施及美国亮丽数据所提振。
综合股价指数 在0231 GMT时涨0.3%，成为2,003.23点。稍早曾升至2,007.88点，为1月2日以来高位。
韩股连续第七日上扬，为2011年10月连涨八日以来最长的上涨纪录。
“因全球总经情势持续好转，韩股即因估值低而随区域市场而上扬；但韩股仍需展现获利能力，方能出现较长期的涨势。”Hana Daetoo证券分析师Chang Hee-jong表示。
Chang指的是即将出炉的1-3月当季企业财报，分析师称这可望决定韩股的短线动向。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。