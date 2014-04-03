中国证券：杨剑波状告证监会案今公审，是否构成内幕交易成辩论焦点

路透北京4月3日 - 去年8月16日光大证券 “乌龙指”事件主角杨剑波状告中国证监会案周四公开审理，发生“乌龙指”后的对冲交易是否构成内幕交易等成为辩论焦点。目前法庭调查和法庭辩论已结束，法院合议庭稍后将对该案进行评议。

北京一中院周四公开审理该诉讼案件并进行网络直播。原、被告双方就该案是否构成内幕信息和内幕交易、涉案信息何时公开、原告是否构成直接责任人员和被告认定行政处罚依据是否应当事先公开等焦点问题展开了激烈的争论。

按中国民事诉讼法，法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。 在合议庭评议完毕，法院应制作判决书，并宣告判决。

去年8月16日，当光大证券因程序错误出现错单后，光大证券决策层达成做空期指、卖出交易所上市基金（ETF）等对冲风险意见，并由原告实施。证监会认定该事件构成内幕交易，给予杨剑波市场禁入及相关行政处罚。杨剑波对此处罚不服，认为错单交易不属内幕交易，起诉至法院，要求证监会撤消相关处罚决定。

而被告证监会的委托代理人认为，证监会对杨剑波做出的行政处罚决定及市场禁入决定事实清楚、证据确凿、程序合法，请求法院维持原先的处罚决定和市场禁入决定，驳回原告的诉讼请求。

“法律没有禁止企业采用风险行为自救，被告认为原告合法避险的方式是将上午突发事件的发生具体原因在告知公众后，让社会以及本人都处于平等信息知情地位后再进行操作。”被告证监会的委托代理人认为。

被告并称，两案中原告恰恰相反，利用只有他自己知道信息的优势，在当天下午进行其所称的紧急避险行为。

被告指出，按照法律规定，证监会分别对在ETF和期货部分的内幕信息进行了认定，且被告有权认定对证券或期货交易价格有明显影响的交易信息为内幕信息，光大证券当日上午因为系统错误导致巨额交易的信息在下午2点22分之前处于非公开状态，被告认定相关信息构成内幕信息。

原告方代理律师李江对于这类案件已有经验。李江2000年曾代理海南凯立状告证监会并获胜诉。

光大证券周四早盘收于7.94元人民币，较上个交易日涨1.02%。（完）

欲了解法庭全部庭审过程，请进一步点选 here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)