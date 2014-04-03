韩国个股：印度法官勒令三星电子董事长六周内到院出庭

路透新德里/首尔4月2日 - 关于一项已经争讼十年之久的官司，印度最高法院已经勒令三星电子 董事长李健熙在六周内到地方法院出庭，以避免遭到逮捕。诉讼内容为三星与一供应商间的140万美元款项争议。

根据法院网站公告，关于新德里附近Ghaziabad地方法院对李健熙发出的逮捕令，两名法官周一裁定六周后执行。

最高法院法官裁决内容显示，在请求地方法院保释及豁免于进一步聆讯之前，李健熙必须先出庭。

三星电子发出一份声明稿指出，李健熙与本案无关，本案是与迪拜(杜拜)子公司遭遇“数百万美元诈欺行为”有关。三星不愿评论李健熙是否会出庭。

三星电子称，“这毫无理由，更没有证据支持对董事长的指控。我们相信印度法院将会还给董事长清白，并伸张正义。”

最高法院是在李健熙进行上诉后做出上述裁决。印度当地媒体报导称，李健熙曾寻求不要让进入刑事诉讼程序。最高法院驳回了他的请求。

法院文件显示，这起诉讼可以回溯至2001-2002年间，当时一家印度公司JCE Consultancy与Sky Impex Ltd签订一项协议，而Sky Impex将其货物转运给位于迪拜的Samsung Gulf Electronics。

JCE Consultancy于2005年提出刑事诉讼，称其未收到货款，同时将上述三星旗下事业及李健熙列为被告。(完)