欧洲金融：银行体质检验引发怨声载道，欧洲央行坚持绝不松动

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透伦敦/米兰4月2日 - 欧洲央行向路透表示，在即将进行的银行资产负债表检验中，将竭尽所能要求银行提供资料，对全部128家银行坚持一视同仁，暗示央行不会因业者的抗议抱怨而有所放松。
欧洲央行即将担任欧元区银行业监管机构，这项体质检验将评估欧元区大型银行是否已完全认列损失，以及倘若再度发生危机，银行是否有足够资本应对，而不需政府金援。
银行业者对这项检验的繁重要求怨声载道，这项检验被形容为历来最彻底的一次，可能会迫使银行需要额外筹集资本，目的是恢复投资人对欧洲银行业的信心。
“在3月26日的法兰克福会议上，所有银行都在抱怨，特别是法国及德国的银行，”UBI Banca 执行长Victor Massiah提到银行业高层与欧洲央行官员的会议时表示。他并称，欧洲央行要求提供大量资料，这项过程对银行造成很大负担。
意大利报纸Il Messaggero报导称，欧洲央行同意以个案方式与银行讨论一些房地产资产估值的特殊情况。
“我们一定会提供一个有可比情况及结果可对照的公平环境，不可能有差别待遇，”欧洲央行一发言人向路透表示。
“因此我们在要求提供资料方面必须把银行逼到极限，以便得出一致的界定及可对比的描述。”(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。