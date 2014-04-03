更新版 1-新债招标：中国农发行三和五年债收益率远高预期，现券走弱压制一级

* 农发行三年和五年债收益率远高预期
* 二级相应券种早盘收益率走升拉抬一级定位
* 一年和10年债相对稳定
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路透上海4月3日 - 中国农业发展银行周四招标的四期债中，三年和五年增发债结果远高于预期，因二级市场早盘相应券种明显走弱，拉抬一级市场收益率定位；而一年和10年品种与预测均值偏差相对有限。
业内人士稍早透露，农发行上午招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.3401%和5.5497%，二者此前预测均值分别为5.27%和5.46%。
上海一银行交易员表示，中盘类似期限金融债收益率明显上行，应该是导致上述期限新债定位较高的主因，“早上(五年左右的金融债收益率)一度上了10bp(基点)。”
剩余期限约4.79年的国开行固息债140202券最新成交 在5.55%。在农发行第一批债招标结束前，最高成交5.59%，上日尾盘为5.50%。
今日招标的四期债，除一年为新发债外，五年期品种为今年第22期 增发品种，票面利率5.25%；10年期为今年第23期 增发品种，票面利率5.48%；三年期为今年第24期 的增发债，票面利率5.20%。
具体发行及招标明细如下：
22期增发 23期增发 24期增发 29期
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招标规模上限 60亿元 40亿元 60亿元 40亿元
期限/计息方式 五年固息 10年固息 三年固息 一年固息
中标利率(收益率) 5.5497% 5.6894% 5.3401% 4.79%
投标倍数 2.13倍 2.97倍 2.26倍 4.16倍
预测均值 5.46% 5.65% 5.27% 4.77%
结果与预测差 +8.97bp +3.94bp +7.01bp +2.00bp
招标方式 3/5/10年：单一价格中标(荷兰式)
1年：单一利率中标 (荷兰式)
缴款日 4月9日 4月9日 4月10日 4月10日
起息日 3月21日 3月21日 3月27日 4月10日
发行期 4/4-4/9 4/4-4/9 4/4-4/10 4/4-4/10
上市日 4月15日 4月15日 4月16日 4月14日
基本承销额 均无
承揽费 0.10% 0.15% 0.05% 0.05%
--------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇；审校 张喜良)