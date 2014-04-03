更新版 1-新债招标：中国农发行三和五年债收益率远高预期，现券走弱压制一级

《全球汇市》美国税改计划令人失望但美元守住涨幅，聚焦ECB政策决定

* 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 美国退出北美自由贸易协定的威胁打击加元跌至14个月低点 路透东京4月27日 - 美元兑日圆周四守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势停止。市场等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索亦失去动能，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。 美元指数 几近持平在98.931，隔夜曾一度上涨至99.332。 美元兑日圆 上涨0.15%至111.220日圆。 特朗普公布税改计划之前，美元隔夜曾上涨至四周高点111.780日圆，但由于该计划没有令人惊喜之处，美元失去了动能。 白宫表示，特朗普计划将上市企业所得税税率从35%下调至15%，并将过手税(即公司税由企业所有者缴纳(pass-through))最高税率从39.6%调降至15%。 “特朗普税改计划并未超出媒体整周一