意大利数据：3月服务业PMI意外萎缩至49.5

路透罗马4月3日 - 周四公布的调查显示，意大利3月服务业呈现萎缩，上月曾创下三年来最快成长速度，因意大利经济难以摆脱长期衰退。

3月Markit/ADACI服务业企业指数从2月的52.9降至49.5，跌幅超出预期。2月数据为35个月高位，而且是4个月内首见扩张。

3月数据低于所有路透分析师预估，且重回荣枯分水岭50以下。分析师预估为温和下滑至52.0。