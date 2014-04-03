意大利数据：3月服务业PMI意外萎缩至49.5

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透罗马4月3日 - 周四公布的调查显示，意大利3月服务业呈现萎缩，上月曾创下三年来最快成长速度，因意大利经济难以摆脱长期衰退。
3月Markit/ADACI服务业企业指数从2月的52.9降至49.5，跌幅超出预期。2月数据为35个月高位，而且是4个月内首见扩张。
3月数据低于所有路透分析师预估，且重回荣枯分水岭50以下。分析师预估为温和下滑至52.0。
3月新业务分项指数从2月的54.4下滑至51.0，但衡量企业未来12个月预期的指标则上升。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。